NRW und Niederlande bauen Verkehr aus: RE13 bis Eindhoven

Mönchengladbach/Eindhoven (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen und die Niederlande weiten ihre grenzüberschreitende Kooperation im Zugverkehr aus. Von Dezember 2026 an können die Menschen aus NRW mit dem Regionalexpress der Linie 13 direkt und ohne Umsteigen bis Eindhoven fahren. Bisher endete die Verbindung kurz hinter der Grenze in Venlo, dort mussten die Fahrgäste Richtung Eindhoven umsteigen. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten am Mittwoch Vertreter des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und des Nahverkehrs Westfalen-Lippe (NWL) in Mönchengladbach mit dem künftigen Betreiber, der niederländischen Regionalverkehre Start Deutschland GmbH (start).

Von dpa