NRW verzichtet auf Mahngebühren – Karnevalspause für säumige Eigentümer

Am Aschermittwoch ist alles ­vorbei? Nö, dann solls in NRW erst richtig losgehen mit der Grundsteuer. An den tollen Tagen will der Finanzminister die Bürgerinnen und Bürger (und wohl auch die NRW-Finanzbeamten) feiern lassen, erst danach bekommen Säumige die Ermahnung – mitten in die Katerstimmung.



Na dann: Helau! Das Thema Grundsteuer sei „hochgejazzt“ worden, kritisiert Minister Optendrenk. Die „allermeisten Menschen“ hätten „kein Problem“, die Erklärung zu erledigen. Ja, für im Umgang mit Computern geübte Menschen ist es keine Raketenwissenschaft, die Daten einzutragen.



Nur ­einzusehen ist es nicht. Es dürfte den Blutdruck manches Steuerpflichtigen „hochgejazzt“ haben, Daten abzutippen, die den Ämtern längst vorliegen oder mit ein paar Clicks öffentlich einsehbar sind. Die Grundsteuer macht Mil­lionen Bürger zu Schreibkräften im Staatsauftrag. ­Diese amtliche Narretei ist keinen Tusch wert.



Immerhin: Wer nichts tut, für den wird es erledigt. Dann werde am Ende eben geschätzt, kündigt der Minister an. Das werden die Staatsdiener doch wohl auf Basis der vorliegenden Daten tun – eben derjenigen, die sonst der Steuerpflichtige abgetippt hätte. Ob das im Standard-Fall des selbst genutzten Häuschens bei der Steuer dann so einen Unterschied macht?

(von Martin Ellerich)