Abgeordneter Krischer sieht Sondierungen mit Union skeptisch

Düsseldorf (dpa)

Der Grünen-Energieexperte und Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer hat sich skeptisch zu möglichen Gesprächen über eine Jamaika-Koalition mit Union und FDP geäußert. «Ich habe mit der Union gewisse Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie die das hinkriegen», sagte Krischer am Mittwoch im Radiosender WDR 5. «Aber wenn es tatsächlich mal ernsthafte Gespräche geben sollte, dann kommt es auf die Sache an und nicht auf die Sym- oder Antipathie zu bestimmten Personen.» Im Moment sehe es aber so aus, «als ob die Union mit sich selber beschäftigt ist und das für längere Zeit», sagte Krischer.

Von dpa