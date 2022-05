BUND zu Sondierung: Grüne haben wichtige Positionen geräumt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach den Sondierungsergebnissen von CDU und Grünen fordern Umwelt- und Naturschützer deutliche Nachbesserungen für ein mögliches Regierungsbündnis in NRW. «Wir sehen Fortschritte im Bereich der Klimaschutzpolitik, aber der Naturschutz bleibt eine Fehlstelle», erklärte der Landesvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), Holger Sticht, am Samstag. In nahezu allen Bereichen hätten die Grünen offenbar wichtige Positionen aufgegeben.

Von dpa