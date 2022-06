CDU und Grüne vor Ministerpräsidentenwahl nicht vollzählig

Düsseldorf (dpa/lnw)

CDU und Grüne können bei der Wahl des Ministerpräsidenten an diesem Dienstag im nordrhein-westfälischen Landtag nicht in voller Fraktionsstärke antreten. In den Reihen der eigentlich 76 Köpfe starken CDU-Landtagsfraktion fehlten am Mittag nach Angaben einer Sprecherin coronabedingt vier Abgeordnete. Unter den regulär 39 Abgeordneten der Grünen gab es deren Angaben zufolge einen akuten Krankheitsfall.

Von dpa