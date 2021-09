Fast 13 Millionen NRW-Bürger zur Bundestagswahl aufgerufen

NRW ist ein wichtiges Bundesland für jeden Wahlkämpfer: Hier lebt mehr als ein Viertel aller Wahlberechtigten für die Bundestagswahl. In diesem Jahr tritt sogar der Regierungschef Nordrhein-Westfalens als Kanzlerkandidat an.

Auch in Nordrhein-Westfalen sind heute die Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an der Bundestagswahl aufgerufen. Von rund 60,4 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland können 12,9 Millionen ihre Stimme in NRW abgeben. Die Wahllokale werden von 8.00 Uhr morgens bis um 18 Uhr geöffnet sein. Mehrere Städte hatten in den vergangenen Tagen bereits über Rekordwerte bei der Zahl der Briefwahlanträge berichtet.

Insgesamt stellen sich nach Angaben des Landeswahlleiters allein in NRW 1016 Männer und Frauen in 64 Wahlkreisen dem Bürgervotum. Von 22 Parteien wurden Direktkandidaten zugelassen. CDU, SPD, FDP und Grüne sind in allen Wahlkreisen vertreten. Darüber hinaus kandidieren 31 Parteilose. Etwa 635 000 junge Deutsche in NRW dürfen zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl mitabstimmen.

Besonderheit in NRW: Aus dem Amt des Ministerpräsidenten im bevölkerungsreichsten Bundesland tritt Armin Laschet (CDU) als Kanzlerkandidat der Union an. Da er im Vorfeld erklärt hatte, auch im Falle einer Niederlage das Amt des NRW-Regierungschefs nicht weiterzuführen, steht hier auf jeden Fall nach der Bundestagswahl die noch ungelöste Nachfolgefrage auf der Agenda.