FDP-Chef Stamp rechnet nicht mit Koalitionsangebot

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der nordrhein-westfälische FDP-Chef Joachim Stamp rechnet nach der Landtagswahl nicht mit Koalitionsgesprächen mit den Liberalen. «Woher soll das kommen? Kann ich mir nicht vorstellen», sagte der amtierende Integrationsminister am Montag vor einer Fraktionssitzung im Landtag in Düsseldorf. «Es gibt zwei Wahlgewinner, die auch klar legitimiert sind miteinander zu koalieren.» Er rechne daher mit einer Landesregierung aus CDU und Grünen. «Ja, es gibt auf jeden Fall Schwarz-Grün, das ist völlig klar», so Stamp.

Von dpa