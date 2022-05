FDP hakt Schleswig-Holstein-Wahl ab und blickt nach NRW

Berlin (dpa)

Ungeachtet ihrer hohen Verluste bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein rechnet sich die FDP am kommenden Sonntag bei der NRW-Wahl gute Chancen aus. Das Ergebnis sei nicht so gewesen, «wie wir uns es gewünscht hätten», räumte der Parteivorsitzende Christian Lindner am Montag in Berlin ein. In Nordrhein-Westfalen sei die Lage aber anders: «Wir haben dort nicht einen vergleichbar populären Ministerpräsidenten wie Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Und in Nordrhein-Westfalen geht es sehr stark um die Koalitionsfrage.»

Von dpa