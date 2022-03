Friedensbotschaft statt Wahlwerbung: Schüler nutzen Banner

Moers (dpa/lnw)

Eigentlich wollte der Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim in seinem Wahlkreis am Niederrhein großflächig für seine Wiederwahl im Mai werben - Angesichts des Ukraine-Kriegs stellt der SPD-Politiker nun zahlreiche seiner Werbebannerflächen Jugendlichen für ihre Friedensbotschaften zur Verfügung. «Ich habe gerade sowieso einfach keinen Kopf für Wahlkampf», sagte der Landtagsabgeordnete für Moers und Neukirchen-Vluyn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die anhaltenden Angriffe Russlands in der Ukraine. «Außerdem habe ich den Eindruck, dass es Kindern und Jugendlichen zur Zeit an einem Ventil fehlt, die Gedanken zu den Geschehnissen auszudrücken.» Dafür habe er Raum geben wollen. Die «Rheinische Post» hatte zuvor berichtet.

Von dpa