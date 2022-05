Grünen-Spitzenkandidatin Neubaur: «Riesiger Auftrag an uns»

Düsseldorf (dpa)

Die Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur hat nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen von einem großen «Vertrauensvorschuss» für ihre Partei gesprochen. «Das ist ein riesiger, riesiger Auftrag an uns, aus diesem Vertrauensvorschuss jetzt weiter hart zu arbeiten und in einer nächsten Landesregierung endlich eine Politik auf Höhe der Zeit zu machen», sagte sie kurz nach Veröffentlichung der ersten Wahl-Prognosen, aus denen sich ein Rekordergebnis für die Grünen in NRW abzeichnete.

Von dpa