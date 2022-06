Jetzt «vertiefende inhaltliche» Koalitionsverhandlungen

Düsseldorf (dpa/lnw)

CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen sind nach eigener Darstellung in dieser Woche «in vertiefende inhaltliche Verhandlungen» für eine schwarz-grüne Koalition eingestiegen. «Beide Verhandlungspartner haben ein großes Interesse daran, die Verhandlungen in der gebotenen Sorgfalt und der notwendigen Geschwindigkeit zu führen», teilten Sprecher beider Landesparteien am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit.

Von dpa