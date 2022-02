Kutschaty nennt Wiederwahl Steinmeiers historischen Tag

«Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde ein Sozialdemokrat als Bundespräsident wiedergewählt», erklärte Kutschaty am Sonntag. «Ich bin überzeugt: Er wird seine zweite Amtsperiode genauso ausüben wie seine erste: überparteilich, aber niemals neutral, wenn es darum geht, die Demokratie zu verteidigen und zu stärken», betonte Kutschaty, der auch SPD-Landeschef ist. In einer Zeit, in der es auf wahrhafte Demokraten wieder ankomme, sei Steinmeier mit dieser klaren Haltung wichtiger denn je und genau der Bundespräsident, «den wir brauchen».