Landesverfassung: NRW-Grüne wollen Menschenrecht auf Wohnen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Grünen in NRW setzen sich dafür ein, ein Menschenrecht auf Wohnen in die Landesverfassung aufzunehmen. Jeder solle dort wohnen können, wo er leben will, sagte die Grünen-Vorsitzende Mona Neubaur am Montag. Sie verwies auf rasant steigende Mieten und fehlenden bezahlbaren Wohnraum in Großstädten wie Köln.

Von dpa