Landeswahlleiter ruft Bürger in NRW zur Bundestagswahl auf

Düsseldorf (dpa/lnw)

Vor der Bundestagswahl am Sonntag hat Landeswahlleiter Wolfgang Schellen die 12,9 Millionen Wahlberechtigten Nordrhein-Westfalens aufgerufen, ihr Recht auch wahrzunehmen. «Nur wer zur Wahl geht, bestimmt mit, wer in den neuen Bundestag einzieht und in den kommenden vier Jahren im Bund regiert», betonte er am Freitag in Düsseldorf. Die Wahlräume werden von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

Von dpa