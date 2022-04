Umfragen sagen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD voraus

Düsseldorf

Für CDU und SPD ist 2022 keine Landtagswahl so wichtig wie die in NRW. Die ­Genossen setzen auf eine Wechselstimmung. Die bei der Bundestagswahl in tief gestürzte CDU braucht in NRW den Erfolg, um wieder Tritt zu fassen. Sechs Wochen vor der Wahl sehen Demoskopen CDU und SPD in der Wählergunst fast gleichauf. Es wird also spannend.

Von Elmar Ries