Laschet bedankt sich in Polen für Flutopfer-Hilfe

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat sich in Warschau für Hilfe bei der Bewältigung der jüngsten Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands bedankt. Zu Beginn seines zweitägigen Polen-Besuchs war er am Samstag bei der staatlichen Feuerwehr zu Gast. Deutschland sei plötzlich auf Hilfe angewiesen gewesen, sagte der Unions-Kanzlerkandidat. Die polnische Unterstützung würdigte er als ein Zeichen praktischer Solidarität in Europa. «Das hat uns sehr bewegt», betonte er.

Die polnische Regierung hatte vor wenigen Tagen drei voll beladene Lastwagen nach Nordrhein-Westfalen geschickt. An Bord waren mehr als 150 Bautrockner, mit denen die Feuchtigkeit aus Wänden und Kellern gezogen werden kann. In den Hochwassergebieten sind die Geräte zur Mangelware geworden. Bei der Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz waren vor zwei Wochen mindestens 179 Menschen gestorben.

Laschet nimmt in Polen an den Gedenkfeierlichkeiten zum 77. Jahrestag des Warschauer Aufstands teil. Am 1. August 1944 hatte sich die Polnische Heimatarmee (Armia Krajowa) gegen die nationalsozialistische Besatzungsmacht erhoben. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen, Warschau fast völlig zerstört.