Meister wie Master - FDP will Fachkräftemangel bekämpfen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wenige Tage vor der Landtagswahl am Sonntag hat die nordrhein-westfälische FDP Vorschläge zur Bekämpfung des Fachkräftemangels im Handwerk vorgelegt. Im Kern zielt der Plan auf eine Gleichwertigkeit von beruflicher Ausbildung und akademischem Studium. «Ein Meister muss aber genauso viel wert sein wie ein Master», heißt es in dem Neun-Punkte-Plan von Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart und Familien- und Flüchtlingsminister Joachim Stamp. Das wollen die Liberalen auch in der Landesverfassung verankern. Zuerst hatte die «Rheinische Post» (Mittwoch) darüber berichtet.

Von dpa