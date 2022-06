Mona Neubaur sieht NRW vor großen Herausforderungen

Düsseldorf (dpa)

Die künftige Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne) sieht die erste schwarz-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen vor großen Herausforderungen. Die Klimakrise müsse bewältigt, der soziale Zusammenhalt gestärkt und die Demokratie verteidigt werden, sagte Neubaur am Dienstag im WDR-Fernsehen. «Und das unter Bedingungen, die ehrlicherweise nicht die sonnigsten sind, weil die Folgen des Ukraine-Kriegs uns noch mal besonders herausfordern werden.» Mit der Wiederwahl von Hendrik Wüst (CDU) zum Ministerpräsidenten sei eine «wichtige Etappe nun gut abgeschlossen», sagte Neubaur. Schwarz-Grün in NRW sei «bereit, jetzt richtig loszulegen».

Von dpa