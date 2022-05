Nach Maske im Ring: Spitzenkandidaten im Schlagabtausch

Düsseldorf (dpa/lnw)

Erstmals sind die Spitzenkandidaten vor einer nordrhein-westfälischen Landtagswahl zum politischen Schlagabtausch in einen Boxring geklettert. In einem Düsseldorfer Arbeiterviertel kam es am Freitagabend zum «Politboxen» vor mehreren Hundert Zuschauern.

Von dpa