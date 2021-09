NRW-Grüne: Nächste Bundesregierung muss Klimaregierung sein

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Bekämpfung der Klimakrise muss nach Ansicht der NRW-Grünen für die nächste Bundesregierung oberste Priorität haben. Klar sei, die nächste Bundesregierung müsse eine Klimaregierung sein, erklärten die Landesvorsitzenden der Grünen, Mona Neubaur und Felix Banaszak, am Sonntagabend. Das sei man nicht nur den vielen jungen Wählerinnen und Wählern schuldig. «Deshalb braucht es Grüne in Verantwortung», sagten sie in einer Mitteilung.

Von dpa