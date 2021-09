Ohne himmlischen Beistand: Dörfer wählen in einer Kapelle

Großenbreden (dpa/lnw)

Trotz der Örtlichkeit hat es beim Kreuzchen wohl keinen himmlischen Beistand gegeben: Zwei ostwestfälische Dörfer haben ihre Bundestagswahl in einer katholischen Kapelle abgehalten. Wegen Baumaßnahmen am Gemeindehaus habe man umplanen müssen und das Pfarrbüro habe da weitergeholfen, erläuterte Wahlleiter Hermann Neumann der dpa die ungewöhnliche Lage in Großenbreden, einem Ortsteil von Marienmünster (Kreis Höxter).

Von dpa