Panne in Brilon: Falsche Angaben in Briefwahlunterlagen

Brilon (dpa/lnw)

Bei den Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl im Mai ist es in Brilon zu einer Panne gekommen. Die seit einigen Tage verschickten Unterlagen enthielten eine fehlerhafte Anlage, was am Gründonnerstag aufgefallen sei, berichtete die Stadt im Sauerland am Dienstag. Die bis zum Osterwochenende ausgestellten Briefwahlunterlagen behalten aber ihre Gültigkeit, da der Stimmzettel nicht betroffen ist, wie die Kommune betonte. Das habe die Landeswahlleitung ausdrücklich bestätigt. Am 15. Mai wird in NRW ein neuer Landtag gewählt.

Von dpa