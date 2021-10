Politiker nach drei Wochen nicht mehr im Bundestag

«Jetzt ist es tatsächlich passiert. Ich bin leider nur ein dreiwöchiges vorläufiges Mitglied im 20. Deutschen Bundestag gewesen», schrieb Sacher am Freitag bei Facebook. «Für mich persönlich natürlich ein herber Schlag, zumal ich in den ersten Tagen in Berlin einen kleinen Einblick bekommen konnte, wie die bundespolitische Arbeit im Bundestag aussieht und von mir mitgestaltet hätte werden können», so Sacher weiter. Der Buchhändler wünschte Beate Walter-Rosenheimer «ein gutes Gelingen» für ihre Arbeit im Bundestag.