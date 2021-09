Reul zu Laschets Wahlzettel: «Geheimnis ist überschaubar»

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hält die sichtbaren Kreuzchen bei der Stimmabgabe von Union-Kanzlerkandidat Armin Laschet zur Bundestagswahl für keine große Sache. «Die Überraschung der deutschen Bevölkerung, dass Armin Laschet CDU gewählt hat, hält sich in Grenzen. Das Geheimnis ist überschaubar», sagte Reul am Sonntagabend.

Laschet hielt den Wahlzettel in seinem Heimatort Aachen beim Einwerfen an der Urne so, dass seine beiden Kreuzchen bei der CDU erkennbar waren - eigentlich sollen Wähler den Zettel im Sinne des Wahlgeheimnisses so einwerfen, dass niemand die Wahlentscheidung erkennen kann. In sozialen Netzwerken musste Laschet daraufhin Spott und Kritik einstecken.