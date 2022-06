Schluss mit «echter Liebe»: FDP will Wüst nicht unterstützen

Düsseldorf (dpa/lnw)

«Echte Liebe» war gestern: Bei seiner Wahl zum Ministerpräsidenten kann CDU-Landeschef Hendrik Wüst an diesem Dienstag im nordrhein-westfälischen Landtag nicht auf die FDP bauen. «Bei der Wahl des Ministerpräsidenten steht nicht nur eine Person, sondern ein Regierungsprogramm zur Abstimmung», sagte FDP-Landtagsfraktionschef Henning Höne am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Daran habe Wüsts bisheriger Koalitionspartner aber «viel Kritik».

Von dpa