Scholz: Keinen «Diktatfrieden» für Ukraine akzeptieren

Düsseldorf/Köln (dpa)

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine bei der Verteidigung gegen Angriffe Russlands weitere Unterstützung zugesagt. «Revanchismus und Imperialismus dürfen nicht die Wirklichkeit in Europa bestimmen», sagte Scholz am Freitag in Köln bei der Abschlusskundgebung der SPD zwei Tage vor der Landtagswahl. Russland führe einen «brutalen Angriffskrieg gegen einen unschuldigen Nachbarn, ausschließlich um die eigene Macht zu erweitern und das eigene Territorium zu vergrößern», sagte Scholz. Der Kanzler wurde mit großem Jubel von den Zuschauern empfangen.

Von dpa