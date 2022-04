SPD-Wahlplakate mit Z-Symbol beschmiert

Der Staatsschutz ermittelt, wie ein Sprecher der nordrhein-westfälischen SPD am Donnerstag mitteilte. Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte angekündigt, dass die Polizei gegen die Verwendung des Zeichens einschreiten werde. Nach Angaben des Innenministeriums wurden dazu zwischen 24. Februar und 28. März 22 Ermittlungsvorgänge erfasst. Die Landtagswahl ist am 15. Mai. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert schon seit sieben Wochen.