Stamp: Bewerbung um Wiederwahl als Vorsitzender der NRW-FDP

Duisburg (dpa/lnw)

Joachim Stamp ist als Vizeregierungschef der wichtigste FDP-Politiker in der schwarz-gelben NRW-Koalition. In die Landtagswahl will der Familienminister als frisch wieder gewählter Landesparteichef gehen - möglichst gestärkt mit einem Top-Ergebnis.

Von dpa