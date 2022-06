Stamp: NRW-FDP wird sich nach Wahlniederlage neu aufstellen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach ihrem Debakel bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl will die FDP im Januar bei einem vorgezogenen Parteitag ihren Landesvorstand neu aufstellen. Das kündigte Landeschef Joachim Stamp in einer Mail an die Parteimitglieder an, die der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt.

Von dpa