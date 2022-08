Umfrage: SPD verliert in NRW weiter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Gut drei Monate nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist die SPD in der Wählergunst weiter abgerutscht. Laut aktuellem Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der «Bild»-Zeitung (Freitag) kämen die Sozialdemokraten bei einer Landtagswahl derzeit nur auf 22 Prozent - 4,7 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl am 15. Mai.

Von dpa