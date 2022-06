Vereinzelte Kritik bei den Grünen am Koalitionsvertrag

Bielefeld (dpa/lnw)

Bei der Aussprache zum verhandelten Koalitionsvertrag mit der CDU haben sich beim Landesparteitag der Grünen Delegierte kritisch zu den Themen Tagebau und Lützerath, Klimaschutz und Entlastung für die Pflegekräfte an den Unikliniken geäußert. Vertreter vom Niederrhein und von der Grünen Jugend zeigten sich am Samstag tief enttäuscht, weil die Themen nicht in den Vertrag aufgenommen wurden. Die Redner kündigten ihre Ablehnung des Koalitionsvertrages an.

Von dpa