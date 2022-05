Wahlkampffinale der FDP mit Lindner und Stamp in Düsseldorf

Einige Parteien haben ihren Wahlkampfendspurt in NRW schon hinter sich. Die FDP bläst nun in Düsseldorf zum Finale. Am Samstag kommt auch der Bundesfinanzminister.

Einen Tag vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen kommen Bundes- und Landesprominenz der FDP zum Wahlkampffinale nach Düsseldorf. Am späten Nachmittag werben in der Landeshauptstadt Bundesfinanzminister Christian Lindner sowie der stellvertretende NRW-Ministerpräsident und Spitzenkandidat Joachim Stamp um Wählerstimmen. Die FDP bildet aktuell im bevölkerungsreichsten Bundesland eine Koalition mit der CDU. Letzte Umfragen sehen die FDP derzeit bei sieben bis acht Prozent. Vor knapp einer Woche hatte die Partei in Schleswig-Holstein erheblich an Wähler-Zustimmung verloren.