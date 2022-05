Wahlkampffinale in NRW: SPD-Chef wirbt für Kutschaty

Düsseldorf/Köln (dpa)

Zum Abschluss des Landtagswahlkampfs in Nordrhein-Westfalen hat SPD-Bundesparteichef Lars Klingbeil für den SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty geworben. «Der nächste Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen heißt Thomas Kutschaty», sagte Klingbeil am Freitag bei einer Veranstaltung in Köln.

Von dpa