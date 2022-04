Wahlscheine für Dortmund mit Kölner Adresse verschickt

Dortmund (dpa/lnw)

Einen Monat vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sind in Dortmund Briefwahlunterlagen mit fehlerhaftem Aufdruck verschickt worden - mit der Adresse eines Wahlamts in Köln. Das berichtete die Stadtverwaltung Dortmund am Donnerstag. Aus Versehen habe die beauftragte Druckerei auf dem Wahlschein in einer Zeile «Stadt Köln - Wahlamt, Dillenburger Str. 68-70, 51105 Köln» angegeben. Trotz der Panne seien die Wahlscheine aber gültig. Die Wahl ist am 15. Mai.

Von dpa