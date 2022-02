Wahlumfrage NRW: CDU bei 26 Prozent und SPD bei 28 Prozent

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat in einer weiteren Wahlumfrage in der Wählergunst deutlich zugelegt. In einer Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die «Bild»-Zeitung kamen die Christdemokraten auf 26 Prozent, sechs Prozentpunkte mehr als bei der vorangegangenen Insa-Umfrage im Oktober 2021. Die SPD verliert demnach fünf Prozentpunkte, bleibt mit 28 Prozent aber stärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen. Für die Umfrage hatte Insa Ende Januar und Anfang Februar rund 2000 Wahlberechtigte gefragt, welche Partei sie wählen würden, wenn schon jetzt Landtagswahlen wären.

Von dpa