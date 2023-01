Wechsel in Führungsriege der NRW-SPD: Lüders hört auf

Düsseldorf (dpa/lnw)

Achteinhalb Monate nach ihrer Wahlschlappe bei der Landtagswahl zieht die nordrhein-westfälische SPD personelle Konsequenzen. Im Rahmen einer Vorstandsklausur erklärte Generalsekretärin Nadja Lüders am Samstag, beim Landesparteitag im Mai nicht wieder für ihr Amt kandidieren zu wollen. Diese Entscheidung teilte die Landtagsabgeordnete und Juristin aus Dortmund am Morgen dem Landesvorstand mit. Die Analyse des schlechten Wahlergebnisses habe ihr am Herzen gelegen - «damit ist aber auch meine Aufgabe erledigt», sagte sie. «Mit den Ergebnissen, die wir heute haben, können wir aus Fehlern lernen.»

Von dpa