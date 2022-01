Wüst und Stamp würden CDU/FDP-Koalition gern fortsetzen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und sein Stellvertreter Joachim Stamp (FDP) würden die schwarz-gelbe Koalition gern nach der Landtagswahl im Mai fortsetzen. «Ich würde mit Joachim Stamp und der FDP in Nordrhein-Westfalen nach dem 15. Mai gern weiter zusammenarbeiten», sagte Wüst am Donnerstag vor Journalisten in Düsseldorf.

Auch Familien- und Integrationsminister Stamp erklärte, dass die FDP weiterhin mit der CDU die «Modernisierung» des Landes fortsetzen wolle. Die FDP sei aber eine unabhängige Partei. «Wir haben auch nicht fusioniert», sagte Stamp.

Zugleich betonte Stamp die Unabhängigkeit der NRW-FDP von der Bundespolitik. Das habe für Oppositionszeiten gegolten und gelte auch für die jetzige Ampel-Regierung. In Umfragen liegen CDU und SPD in Nordrhein-Westfalen derzeit Kopf an Kopf. Am 15. Mai wird ein neuer Landtag in NRW gewählt

Wüst und Stamp bezeichneten das Koalitionsklima als freundschaftlich und vertrauensvoll auf allen Ebenen. «Wir haben einen kurzen Draht», sagte Wüst. «Wenn es irgendwo zwickt oder wenn man meint, den anderen könne etwas zwicken, dann spricht man miteinander.» Stamp sagte, auch mit Wüsts Vorgänger Armin Laschet habe es «das ein oder andere Mal richtig gerappelt». In der schwarz-gelben Koalition in NRW sei man aber immer fair miteinander umgegangen.