Wuppertaler Wahlergebnis für gültig erklärt

Wuppertal (dpa/lnw)

Das Ergebnis der Bundestagswahl in Wuppertal ist vom Kreiswahlausschuss für gültig erklärt worden. Das teilte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag auf Anfrage mit. In Wuppertal hatten sich besondere Vorkommnisse bei der Wahl ereignet: Wegen des Fundes und der Entschärfung einer Weltkriegsbombe konnten fünf Wahllokale zunächst nicht aufgesucht werden.

Von dpa