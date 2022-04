NRW wappnet sich gegen Schweinepest: Suchhundestaffel

Olpe (dpa/lnw)

Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine Suchhundeeinheit gebildet, die im Fall eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest schnell Wildschweinkadaver aufspüren soll. «Im Seuchenfall müssen wir schnell und flexibel agieren können», sagte Staatssekretär Heinrich Bottermann vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am Mittwoch bei einem Besuch der Hundeeinheit in Olpe. So sollen weitere Übertragungen des Virus verhindert werden. Befürchtet werden große wirtschaftliche Schäden, falls das Virus sich bei Schweinen in Zuchtbetrieben ausbreite. Bisher gebe es aber keine Verdachtsfälle in NRW.

Von dpa