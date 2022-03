NRW: Wirtschaftsaußenbüros in Russland geschlossen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Als Reaktion auf Russlands Krieg in der Ukraine ruht ab sofort die Arbeit der nordrhein-westfälischen Wirtschaftsaußenbüros in Moskau und St. Petersburg. Die landeseigene NRW-Global Business GmbH unterhalte in Russland diese beiden Büros, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» darüber berichtet.

Von dpa