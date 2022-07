NRW: Wochenende sonnig-warm: Hitze zum Wochenstart erwartet

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich zum Wochenstart auf extreme Hitze gefasst machen. Das Wochenende wird vergleichsweise nur warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Ein Wasserball und Handtücher liegen in einem Schwimmbad am Beckenrand.

Am Samstag ist es zwar teilweise wolkig, im Tagesverlauf kommt aber auch zunehmend die Sonne heraus. Die Temperaturen liegen maximal zwischen 22 und 25 Grad. Höchstens in Ostwestfalen kann es vereinzelt zu leichten Schauern kommen, es bleibt sonst aber weitgehend niederschlagsfrei.

In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf 7 bis 11 Grad ab. Tagsüber ist es dann vielfach sonnig. Nur wenige Wolken sind am Himmel bei Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad. In der Nacht werden zwischen 12 und 15 Grad erwartet.

Kommende Woche wird es dann heiß: Am Montag ist mit 31 bis 36 Grad zu rechnen, fast überall scheint dauerhaft die Sonne und es bleibt niederschlagsfrei. In der Nacht bleibt es warm bei 15 bis 18 Grad.

Der Dienstag wird der wohl heißeste Tag der Woche: Es bleibt weitgehend wolkenlos bei Höchsttemperaturen zwischen 36 und 39 Grad. Am Niederrhein und in städtischen Ballungsgebieten könnte auch die 40-Grad-Marke geknackt werden. Ab der Nacht zum Mittwoch sind dann auch Schauer und Gewitter möglich.