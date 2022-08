NRW.Bank vergibt über 7 Milliarden Euro an Fördermitteln

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die NRW.Bank hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres insgesamt 7,2 Milliarden Euro an Fördermitteln vergeben. Gegenüber dem Vorjahr bedeute dies eine Steigerung um 37 Prozent, teilte die Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen am Dienstag mit. Grund dafür sei, dass sich die wirtschaftliche Situation nach den Corona-Jahren weiter stabilisiert habe und Investitionsvorhaben nachgeholt würden.

Von dpa