Nur ein Fahrstreifen auf A 30 bei Bad Oeynhausen

Bielefeld (dpa/lnw)

Auf der Autobahn 30 bei Bad Oeynhausen steht in Fahrtrichtung Osnabrück nach einem Unfall nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. «Das wird wohl auch den ganzen Tag über so bleiben, weil dort Diesel ausgelaufen war», sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen.

Von dpa