Nur wenige Verstöße gegen 2G-Regel im Handel

Düsseldorf (dpa)

Nachdem Ungeimpfte in der Corona-Pandemie in den meisten Geschäften keinen Zutritt mehr haben, hat es am Wochenende diesbezüglich keine großen Vorkommnisse gegeben. Der Polizei in Köln, Düsseldorf, Bonn und Bielefeld lagen am Montagmorgen keine nennenswerten Erkenntnisse über Verstöße gegen die neue 2G-Regel im Handel vor. Von der Wuppertaler Polizei hieß es, es habe «keine größeren Probleme» gegeben.

