Oberbürgermeisterin Reker: «Kein normaler Karnevalsauftakt»

Köln (dpa)

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker rät angesichts der hohen Corona-Inzidenzen dazu, den Karnevalsauftakt im Freien zu feiern. «Persönlich empfehle ich ein Feiern an der frischen Luft», sagte die parteilose Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Am Donnerstag, dem 11.11., wird der Beginn der Karnevalszeit erstmals seit zwei Jahren wieder in Präsenz gefeiert. Allerdings gilt dabei in Köln die 2G-Regel: Nur Geimpfte und Genesene haben Zugang zu den Feier-Zonen unter freiem Himmel und zu den Kneipen.

