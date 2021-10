Obstbauern gegen Mindestlohn: Erdbeer-Anbau in Gefahr

Bonn (dpa/lnw)

Der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauern hat die Koalitionsparteien aufgefordert, eine weitere Erhöhung des Mindestlohnes zu verhindern. «Die angestrebte Erhöhung auf 12 Euro je Stunde hätte gravierende Auswirkungen auf den Obst- und Gemüsebau im Rheinland, in Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland», schrieb Verbandspräsident Christoph Nagelschmitz am Mittwoch in einem offenen Brief an die aus dem Rheinland stammenden Bundestagsabgeordneten von SPD, FDP und Grünen.

Von dpa