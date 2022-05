Ölbild von August Macke wird versteigert

München (dpa)

Eines der letzten Ölgemälde von August Macke (1887-1914) soll am 10. und 11. Juni in München versteigert werden. «Mädchen mit blauen Vögeln» aus dem Jahr 1914 sei fast 100 Jahre im Besitz der Familie des Krefelder Seidenfabrikanten Erich Raemisch gewesen, teilte das Auktionshaus Ketterer Kunst am Montag in München mit. Der Schätzpreis liege zwischen zwei und drei Millionen Euro.

Von dpa