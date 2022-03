Österreich muss auf Kölner Louis Schaub verzichten

Düsseldorf (dpa)

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft muss im Testspiel gegen Schottland am nächsten Dienstag auf Louis Schaub verzichten. Der Mittelfeldspieler des Bundesligisten 1. FC Köln wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Dies teilte der österreichische Verband am Sonntag mit. Schaub habe sehr milde Symptome und sei in Quarantäne.

Von dpa