Österreichische Nationalspielerin Degen wechselt nach Köln

FC Köln hat für die kommende Sasion in der Fußballfrauen-Bundesliga Defensivspielerin Celina Degen verpflichtet. Die österreichische Nationalspielerin wechselt von der TSG Hoffenheim ins Rheinland, wo die 21-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 erhält. Degen bestritt bisher 14 Spiele in der Bundesliga, 13 in der 2. Bundesliga und drei Partien in der Champions League. «Celina passt von ihrem Profil sehr gut zu uns. Sie ist eine junge, entwicklungsfähige Spielerin, die bei uns den nächsten Schritt in ihrer fußballerischen Ausbildung machen soll», sagte FC-Trainer Sascha Glass.