Ohne Coach Krupp: Kölner Pleiten-Serie geht gegen DEG weiter

Köln (dpa)

Die Kölner Haie haben auch im Derby gegen die Düsseldorfer EG keinen Weg aus der Krise gefunden und taumeln ohne den mit dem Coronavirus infizierten Trainer Uwe Krupp in der Deutschen Eishockey Liga der Abstiegszone entgegen. Am Sonntag verloren die Haie 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) und kassierten dabei die achte Niederlage in Serie. Der achtmalige deutsche Meister bleibt somit im Jahr 2022 noch ohne Erfolg und muss sich als Tabellenzehnter allmählich nach unten orientieren.

Von dpa